Tunisie : Le pain traditionnel revient en force pendant Ramadan, suscitant l’engouement des consommateurs

La Tunisie est incontestablement le premier consommateur de pain dans le monde. Pendant le mois de Ramadan les Tunisiens achètent souvent leur pain à la dernière minute. Ainsi, juste avant l’appel à la prière, on peut observer de longues files d’attente devant les boulangeries, particulièrement dans certains quartiers populaires.

Voici une sélection des pains les plus prisés par les Tunisiens en ce mois saint.

Khobz Mbasses

En Tunisie, la consommation de pain est très importante et durant le mois de Ramadan, cette habitude est amplifiée, particulièrement pour le pain parfumé appelé « khobz mbasses ». Tout au long du mois, on peut voir des vendeurs ambulants proposant toutes sortes de pains en forme de fleurs, de croissants ou d’épis de blé, dans toutes les rues de la ville.

Les pains peuvent être jaunes (parfumés au curcuma), à base d’huile d’olive, de semoule, de blé noir, ou encore aux olives. Les graines de sésame, de nigelle, d’aneth et de fenouil rivalisent et le choix peut s’avérer difficile. Les odeurs sont le seul critère de choix pendant le jeûne.

Khobz Tabouna

Le pain Tabouna est un pain traditionnel tunisien fabriqué à la main et cuit dans un four en argile appelé tabouna.

Il est souvent servi chaud avec des plats comme le couscous ou le tajine et est apprécié pour sa texture croustillante et sa saveur fumée.

Autrefois, le pain Tabouna était le seul type de pain disponible dans la région et les ménagères préparaient la pâte elles-mêmes en quantités suffisantes pour une semaine.

Le chauffage préalable de la Tabouna se fait avec des branches d’arbre (souvent petites branches d’olivier). Une fois l’intérieur de la Tabouna bien chaud (cette chaleur est maintenue par les braises au fond de four), on applique alors les pâtes du pain sur les parois latérales intérieures.

Une fois le pain cuit, il se décolle spontanément.

Kesra

Le Kesra est un pain rond et plat, également cuit dans un four en argile. Il est souvent consommé avec des plats tels que la harissa (une sauce épicée tunisienne) ou la salade mechouia (une salade de légumes grillés).

Il est fabriqué à partir de semoule de blé dur ou parfois d’orge et a la forme d’une galette et a un gout légèrement sucré.

Habituellement, il est cuit à feu vif sur un tajine. La kesra peut être appréciée chaude ou froide, nature ou tartinée avec du beurre, de la confiture, du miel. Elle est également souvent consommé avec l’harissa ou la salade mechouia.

Elle peut être farcie ou trempée dans de l’huile d’olive, etc. Au petit déjeuner ou au goûter, elle peut accompagner du lait fermenté (leben) ou du lait caillé (raib).

Pour préparer la kesra, on utilise de la semoule, de l’huile ou du beurre fondu, du sel et de l’eau tiède. Selon les régions, on peut ajouter de la levure boulangère, des grains de nigelle, de l’eau de fleur d’oranger, etc.

Mlawi

Le Mlawi est un pain feuilleté, similaire à la pâte feuilletée française. Il est souvent servi avec du miel ou du sucre en poudre pour un petit-déjeuner sucré ou avec des plats salés tels que la chakchouka (un plat à base de tomates, de poivrons et d’œufs).

Il est devenu au fil des années l’un des emblèmes de la street-food en Tunisie. Peu cher et rassasiant, il peut être farci avec une sauce à base de mayonnaise et d’harissa, de salade méchoui, agrémenté de poulet grillé, de salami, ou de chawarama.

Khobz Talian

Le khobz talian est un type de pain tunisien qui ressemble au pain brié normand et son nom signifie littéralement «pain italien».

Bien que son nom suggère une origine italienne, il n’y a pas d’équivalent de ce pain en Italie aujourd’hui. Cependant, il est possible que ses origines remontent à la période de l’Afrique normande au XIIe siècle.

Contrairement à la version normande originale, le khobz talian est parsemé de grains de nigelle avant la cuisson, ce qui lui donne un goût distinctif.

Chehia Tayba!

Wissal Ayadi