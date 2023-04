Les pays musulmans seront divisés sur le jour de l’Aïd el-Fitr, vendredi ou samedi ?

Les pays musulmans procèderont à l’observation du Croissant marquant l’avènement du mois de Chaouel (l’Aïd el-Fitr de l’an 1444 de l’hégire), le jeudi 20 avril.

Le centre international d’astronomie indique, dans un communiqué, que la visibilité du croissant n’est pas possible, ce jour-là, à l’œil nu, ou au télescope à partir de l’Asie et de l’Australie, alors qu’elle est possible, uniquement, à l’aide du télescope et avec difficulté, à partir des parties ouest de l’Afrique et de l’Europe.

Le croissant lunaire pourrait être perçu à l’œil nu, mais avec difficulté, depuis les parties Ouest des deux Amériques.

L’International astronomical Center prévoit la possibilité pour de nombreux pays d’annoncer le vendredi 21 avril, comme étant le premier jour de l’Aïd el-Fitr, étant donné la possibilité de la visibilité du croissant jeudi, à l’aide du télescope depuis certaines parties du monde musulman.

S’agissant des pays où la visibilité à l’œil nu, ou la perception locale à l’aide d’un télescope sont exigées, il est attendu que le Ramadan boucle les 30 jours ; l’Aïd el-Fitr y sera, ainsi, célébré, le samedi 22 avril.

Gnetnews