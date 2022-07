Hajj 1443/2022 : Les pèlerins se recueillent sur le Mont Arafa, là où le prophète a prononcé son sermon d’Adieu

Les pèlerins ont afflué ce vendredi 08 juillet dès les premières heures de l’aube vers le Mont Arafa pour accomplir le principal pilier du Hajj ركن الحج الأعظم.

Près d’un million de fidèles ont déferlé vers ce lieu chargé de symboles, d’histoire et de spiritualité, appelé aussi Jebel Ar-Rahma (Mont de la miséricorde) où le prophète Mohamed, paix et grâce sur lui, a accompli son dernier pèlerinage et a prononcé son sermon d’adieu, lequel est plein d’instructions morales et religieuses. C’est là où Dieu a parachevé son message divin, à travers son prophète.

Le dernier des messagers de Dieu a clos son sermon par le verset suivant de la Sourate Al Ma-ida

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا [المائدة:3]

Les pèlerins se recueillent sur cette colline située à une vingtaine kilomètres à l’Est de la Mecque, et se dispersent sur ses grands rochers, dans un spectacle plein d’émotion et de communion entre le serviteur et son créateur. Ils invoquent Dieu et implorent sa miséricorde, récitent le Coran, et font la prière, tout au long de la journée.

Le jour d’Arafa revêt une importance majeure chez les musulmans là où ils se trouvent, au cours duquel ils sont tenus de multiplier les invocations, et les prières et d’implorer le pardon et la miséricorde d’Allah.

Le commun des croyants font le jeûne le jour d’Arafa, pour se rapprocher d’Allah.

Au coucher du soleil, les pèlerins se rendraient à Muzdalifah, où ils doivent ramasser des cailloux pour la lapidation de Satan, l’un des rituels qui commencent demain samedi, au premier jour de l’Aïd al-Idha, ou fête du sacrifice.

Cette année de l’an 1443 de l’hégire/ 2022 marque la reprise du pèlerinage, après deux années de suspension décidées par les autorités saoudiennes, pour cause de pandémie du Coronavirus.

Gnetnews