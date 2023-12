Les raids israéliens s’intensifient dans le Nord et le Sud de la Bande de Gaza

Des dizaines de Palestiniens, comprenant des enfants et des femmes, ont perdu la vie et d’autres ont été blessés au cours de frappes aériennes violentes qui ont frappé diverses zones de la bande de Gaza, selon l’agence de presse officielle palestinienne WAFA.

Mardi, des attaques nocturnes intenses ont touché plusieurs secteurs du nord et du sud de la bande de Gaza, prenant pour cibles des habitations, des immeubles résidentiels, les environs d’hôpitaux, et créant une ceinture de destruction, a rapporté la même source.

Dans le nord de l’enclave palestinienne assiégée, une frappe israélienne sur un immeuble résidentiel au sud du quartier Cheikh Radwan, dans la ville de Gaza, a entraîné la mort de dizaines de citoyens, principalement des enfants et des femmes, et a causé des blessures à d’autres, a déclaré WAFA.

L’agence a signalé qu’un grand nombre de déplacés se sont réfugiés à l’intérieur de l’hôpital Kamal Adwan, dans le nord de la bande de Gaza, alors que l’armée israélienne intensifiait ses frappes dans cette région. Lundi soir, au moins 50 Palestiniens ont été tués et des centaines d’autres blessés lors de raids israéliens sur deux écoles hébergeant des personnes déplacées dans le quartier d’al-Daraj, dans la ville de Gaza (nord).

Dans le sud de l’enclave palestinienne, une frappe israélienne a visé une maison du camp de Khan Younès au cours de la même nuit, provoquant de nombreuses pertes en vies humaines et des blessures, selon WAFA.

La même source a signalé que des médecins et des patients de l’hôpital Dar al-Salam, à Khan Younès, ont lancé des appels de détresse en raison des raids israéliens intensifs autour de l’hôpital.

Depuis le 7 octobre, Israël a mené une guerre dévastatrice dans la bande de Gaza, entraînant des destructions massives d’infrastructures, causant la mort de 15 899 civils, principalement des enfants et des femmes, et blessant plus de 42 000 personnes.

