Les résultats définitifs des élections législatives seront annoncés le 20 mars 2023 (ISIE)

Invité de l’mission Midi Show, sur la chaine de radio Mosaïque FM, ce mardi 29 novembre, le vice-président de l’ISIE, Maher Jedidi, a indiqué que la campagne électorale des législatives du 17 décembre et sa couverture médiatique se déroulent à un rythme normal.

« L’ISIE est composée de bureau régionaux et son personnel est mobilisé pour assurer le bon déroulement du processus. Nos agents ont acquis beaucoup d’expérience et ils peuvent suivre ces élections qui seront transparentes et démocratiques », a-t-il assuré.

Il a par ailleurs ajouté que « l’actuelle instance fonctionne conformément à la loi 2022 et elle n’est tributaire d’aucun parti ou de bloc parlementaire, comme c’était le cas par le passé (…) Contrairement à ce que certaines personnes prétendent, le président de la République choisit seulement ses membres mais il ne définit pas son organigramme ».

En ce qui concerne les résultats définitifs de ces élections législatives, Maher Jedidi a annoncé qu’ils pourraient être donnés le 20 mars 2023, soit trois mois après le scrutin.

Gnetnews