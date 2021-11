L’ES Sahel sur Jarda ? La réponse du technicien

Le coach Lassâad Jarda a été limogé par la direction du Raja de Casablanca quelques jours après le match nul concédé face au Wydad. Quelques heures à peine après, des rumeurs ont annoncé son arrivée sur le banc de l’Etoile Sportive du Sahel pour remplacer Lassaâd Dridi.

Interrogé par la Radio Nationale, Jarda a précisé : « Je n’ai pas de contacts avec l’ESS ou n’importe quel autre club. Tout ce dont j’ai besoin maintenant, c’est me reposer et accorder plus de temps à ma famille que je vais rejoindre en Autriche. Le Raja ? Ce qui s’est passé est normal et ça arrive partout dans le monde ».

GnetNews