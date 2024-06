Les salaires des enseignants supplÃ©ants versÃ©s prochainement (ministÃ¨re de l’Ã‰ducation)

Les salaires des enseignants suppléants versés prochainement (ministère de l’Éducation)

La Ministre de l’Éducation rassure les enseignants suppléants n’ayant pas encore reçu leur salaire. Dans un communiqué paru ce vendredi 07 juin 2024, le département de l’éducation indique que le Ministère des Finances a alloué un montant de 13 milliards, qui sera versé avant les congés de l’Aïd al-Adha.

Par ailleurs, un accord a été conclu avec le Ministère des Affaires Sociales pour fournir gratuitement un carnet de soin gratuit à tous les enseignants suppléants, quelle que soit leur catégorie. À ce jour, 8 000 carnets ont été distribués, fait savoir le communiqué.

« La mise à jour des bases de données des enseignants et des instituteurs suppléants est presque achevée, après la clôture des délais de mise à jour. Les listes des personnes qui seront recrutées cet été seront publiées après l’achèvement de toutes les procédures nécessaires ».

En ce qui concerne les dossiers des agents contractuels en charge de l’encadrement et des conseillers pédagogiques, ceux-ci sont en cours d’examen sous la supervision de comités compétents. Les résultats seront publiés dans les prochains jours, permettant à tous ceux qui remplissent les conditions et répondent aux critères de régularisation de bénéficier d’un statut permanent en temps opportun.

Le Ministère appelle également les députés à se préparer pour les sessions de discussion sur les problèmes d’éducation dans leurs régions. Ils sont invités à envoyer leurs dossiers complets ou leurs questions, qui seront traitées dans le cadre de comités techniques. « Le Ministère de l’Éducation examinera ces dossiers et cherchera des solutions pratiques et réalistes en collaboration avec la chambre parlementaire, tout en respectant la constitution, la loi et les fonctions supérieures des institutions », selon la même source.

Gnetnews