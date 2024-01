Marché de l’Immobilier : Les quartiers les plus prisés du Grand-Tunis, l’évolution des prix à l’achat et des loyers

Le marché immobilier en Tunisie reste un investissement de premier plan malgré les défis économiques actuels. La persistance de l’inflation, une hausse du Taux Moyen du Marché Monétaire (TMM) et les prévisions d’une augmentation de la taxe sur l’immobilier en 2025 n’ont pas dissuadé de nombreux Tunisiens de considérer la propriété immobilière comme une source de stabilité financière.

L’immobilier demeure un refuge en dépit des incertitudes économiques, soulignant son rôle essentiel dans le portefeuille d’investissement des Tunisiens.

Dans ce contexte, Mubawab, le leader de l’immobilier digital en Tunisie, a présenté son « Bilan annuel du Marché Immobilier Tunisien de l’Année 2023 & Perspectives 2024 » lors d’une conférence de presse ce mardi 30 janvier 2024. Basé sur les données recueillies entre janvier et décembre 2023, ce bilan offre une analyse approfondie des indicateurs clés, des tendances tarifaires par région, et des préférences en matière de superficie et de typologie d’appartements.

Achat

Selon le « Guide de l’Immobilier » de Mubawab, les prix moyens des appartements ont connu une croissance de 9% en 2023 par rapport à 2022. Les préférences en termes de superficie se concentrent principalement entre [100 m²-130 m²] et [130m²-170 m²], avec une forte demande pour les appartements de type S+2 et S+3, démontrant une préférence croissante pour des agencements pratiques et compacts.

La croissance des prix indique une résilience du marché, probablement due à une demande persistante malgré les défis économiques. Selon Anis Gharbi, Country Manager de la société Mubawab, les préférences les appartements de type S+2 est due principalement au prix. Par ailleurs, il indique que les Tunisiens résidents à l’étranger sont aussi une cause de la hausse des prix. « Les TRE sont demandeurs de S+1 notamment pour un investissement locatif », nous dit-il.

Dans le Grand Tunis, les quartiers de la banlieue nord, notamment les Jardins de Carthage, affichent les prix d’achat au mètre carré les plus élevés pour les appartements neufs. Dans la région du Cap Bon et le Sahel, les quartiers de Hammamet Nord et Sud se distinguent par leurs prix élevés.

Location de longue durée

En matière de location, le prix moyen des appartements en Tunisie a augmenté de 11% en 2023 par rapport à l’année précédente. Les appartements situés dans l’intervalle [100m²-130m²] sont les plus prisés, capturant 36% de la demande, avec une préférence marquée pour les configurations S+2.

Dans le Grand Tunis, les prix de location les plus élevés se trouvent aux Berges du Lac 2, suivis de La Marsa et des Jardins de Carthage. Au Cap Bon, Hammamet Sud se distingue comme le quartier le plus onéreux.

Immobilier d’entreprise

Les prix moyens au mètre carré des bureaux en location ont augmenté de 15% en 2023. Les Berges du Lac 2 est le quartier le plus recherché, suivi de celui de Montplaisir, confirmant ainsi la forte attractivité de ces zones pour les professionnels.

On notera également une demande plus forte pour l’achat de ce type de bien par rapport à l’offre mais aussi à la location. En effet, selon Anis Gharbi, les personnes souhaitant disposer d’un local commercial ou d’un espace de bureau préfèrent acheter plutôt que de louer car la rente locative du bien plus rentable sur le long terme. « De plus l’immobilier de bureau est plus rentable à la vente que l’immobilier d’habitation », relève Gharbi.

Pour l’achat de bureaux, Montplaisir, le Centre Urbain Nord et les Berges du Lac 2 sont en tête du classement avec des prix de vente respectifs de 3350 DT/m², 4300 DT/m² et 4980 DT/m².

Marché des terrains en Tunisie

La demande de terrains a légèrement diminué en 2023 par rapport à l’année précédente. Les Jardins de Carthage affichent les terrains les plus onéreux, suivis d’El Menzah 9C et Jardins d’El Menzeh 2.

A cet égard, Anis Gharbi indique que cette diminution est due à la baisse du nombre de terrains disponibles, notamment dans le Grand-Tunis.

Dans l’ensemble, le bilan de Mubawab pour l’année 2023 fournit une base solide pour comprendre les dynamiques du marché immobilier tunisien et offre des perspectives encourageantes pour les acteurs du secteur, qu’ils soient investisseurs, professionnels de l’immobilier ou particuliers envisageant un achat ou une location.

Wissal Ayadi