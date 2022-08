L’ES Tunis : Arrivée de Yassine Meriah

Comme attendu, l’Espérance Sportive de Tunis tient son nouveau défenseur central. Les Sang et or ont trouvé l’accord avec Yassine Meriah qui s’engagera pour les deux prochaines saisons et portera donc le maillot des champions de Tunisie jusqu’au mois de juin 2024. L’EST bat finalement la concurrence de deux autres clubs saoudiens et pourra compter sur son nouveau joueur à partir de la semaine prochaine.

GnetNews