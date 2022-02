L’ES Tunis bute sur Jemal ! Pas de vainqueur à Rades

Au terme d’une rencontre très disputée, l’Espérance Sportive de Tunis et l’Etoile Sportive du Sahel se sont quittées sur le score de parité (0/0). Les Sang et or ont dominé la quasi totalité de la rencontre et auraient pu l’emporter, s’il n’y avait pas un grand gardien en face.

L’ex espérantiste Jemal a gardé l’ESS dans le match en disant non à plusieurs tentatives de l’EST et particulièrement celles de Ben Romdhane. En première période, Coulibaly avait aussi l’unique occasion pour battre Ben Chrifeya qui avait répondu présent.

L’ES Tunis reste première avec 5 points. L’ESS compte trois points.

