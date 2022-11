L’ES Tunis demande des explications Ã  Jalel Kadri

L’ES Tunis demande des explications à Jalel Kadri

Quelques instants avant de prendre l’avion en direction de l’Arabie Saoudite, le sélectionneur national, Jalel Kadri a été interrogé par les médias au sujet de ses choix pour la liste des seize joueurs retenus et la polémique autour de la non convocation du gardien Sang et or, Sedki Debchi. La réponse de Kadri : « Il y a des raisons internes à l’Espérance de Tunis qui ont fait que le jeune gardien ne figure pas sur la liste des joueurs retenus ».

Quelques instants après, la direction du club de Beb Souika a publié sur sa page Facebook officielle : « Nous demandons des explications au sélectionneur national au club et particulièrement à notre public suite à ses insinuations qu’un problème interne a conditionné son choix de ne pas convoquer Debchi et pourquoi c’est à l’Espérance de lui donner la permission de le révéler ».

Quelques heures après, la délégation tunisienne est arrivée à Djeddah, et les responsables de la FTF, ainsi que Jalel Kadri n’ont toujours pas répondu au communiqué des Sang et or.

GnetNews