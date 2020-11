L’ES Tunis dÃ©voile son maillot pour la saison 2020/2021

L’ES Tunis dévoile son maillot pour la saison 2020/2021

L’Espérance Sportive de Tunis a dévoilé son nouveau maillot pour la saison 2020/2021. Equipée par la marque Umbro pour la troisième année consécutive, l’équipe Sang et Or évoluera avec la tenue classique à domicile et le maillot bleu à l’extérieur.

GnetNews