L’ES Tunis en négociations avec Moatez Zaddem et son agent

L’Espérance Sportive de Tunis serait entrée en négociations avec Moatez Zaddem et son agent. D’après Nessma Sports, le seul blocage viendrait de son club, Valmera. En effet, les responsables du joueur poussent ers le transfert sous forme de prêt. Les Sang et or voudraient le recruter avec option d’achat ou sous forme de transfert définitif.

Selon la même source, les pourparlers continuent et s’accélèrent. De son côté, le joueur est favorable à l’idée de porter le maillot de l’ES Tunis et il a tout confié à son agent.

GnetNews