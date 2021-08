L’ES Tunis lorgne le capitaine de l’US Monastir ! LaÃ¢ribi ne viendra pas

L’ES Tunis lorgne le capitaine de l’US Monastir ! Laâribi ne viendra pas

L’Espérance Sportive de Tunis serait sur le point de boucler le transfert du capitaine de l’Union Sportive de Monastir, Moez Mechmoum. D’après Assarih, les responsables des deux clubs négocient les modalités de la transaction et les Sang et Or proposeraient deux joueurs en contrepartie.

D’autre part, l’attaquant algérien Karim Laâribi ne viendra pas. La visite médicale a révélé une blessure au niveau du dos et le transfert est tombé à l’eau.

GnetNews