L’ES Tunis plie le dossier Houssem Dagdoug

Après avoir été contacté par l’Espérance Sportive de Tunis et s’être entretenu avec le président Hamdi Meddeb, le jeune joueur du CS Sfaxien, Houssem Dagdoug est parti au Maroc pour discuter d’un éventuel passage au Raja de Casablanca. Le transfert n’a pas pu être complété pour une question de commission des agents.

De retour à Tunis, le joueur a été informé que la direction du club Sang et or a plié le dossier et qu’elle a décidé de sonder d’autres joueurs dans ce poste.

Rappelons que Dagdoug est âgé de 23 ans et qu’il est libre de tout engagement depuis le 30 juin dernier.

GnetNews