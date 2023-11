Les Tunisiens de Cisjordanie et de Gaza sont saints et saufs (MAE)

Le ministère des Affaires étrangères affirme, ce jeudi 02 novembre, que les Tunisiens de Cisjordanie et de Gaza sont saints et saufs.

Dans le cadre du suivi de la situation des Tunisiens résidant en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, face à la poursuite de l’offensive israélienne contre le peuple palestinien, le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, a contacté l’ambassadeur de Tunisie à Ramallah, qui lui a assuré que l’ensemble des membres des familles tunisiennes en Cisjordanie et à Gaza sont sains et saufs, rapporte, ce soir, le département du Nord-Hilton dans un communiqué.

Il a, par ailleurs, souligné que « l’ambassade oeuvre à être en contact permanent avec eux, afin de les aider à surmonter la situation difficile à laquelle, ils font face ».

Le ministre a appelé à s’occuper davantage de la colonie tunisienne, saluant les efforts de la mission diplomatique, en cette circonstance difficile et critique, dans le cadre du rôle de la diplomatie tunisienne en matière de prise en charge des ressortissants tunisiens, ainsi qu’au service de la cause palestinienne juste, et de défense des droits historiques et légitimes du peuple palestinien, conclut, en substance, la même source.

