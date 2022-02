Les Tunisiens d’Ukraine rÃ©clament leur Ã©vacuation de peur d’une Ã©ventuelle guerre

Les Tunisiens d’Ukraine réclament leur évacuation de peur d’une éventuelle guerre

Le Président de la colonie tunisienne en Ukraine, Tarek Aloui, a indiqué ce vendredi que « plusieurs Tunisiens résidant en Ukraine réclament leur évacuation en Tunisie, notamment les étudiants des universités ukrainiennes, qui poursuivent, en majorité, leurs études à distance ».

Dans une déclaration à la TAP, Aloui a ajouté que « la plupart des étudiants en Ukraine réclament qu’un avion leur soit consacré afin qu’ils soient évacués vers la Tunisie, signalant que des pays comme le Maroc ont commencé à évacuer leurs ressortissants ».

Cela intervient face « une inquiétude grandissante qu’une éventuelle guerre soit déclenchée, en présence des troupes russes massées sur les frontières, à l’heure où Moscou assure ne planifier aucune invasion ».

Il a affirmé le besoin de mettre en place une cellule de crise avec la colonie tunisienne en Ukraine, signalant que l’association a reçu des appels de l’ambassadeur de Tunisie à Moscou, Tarek Ben Salem, et la chargée d’affaires à l’ambassade de Pologne, Saoussen Dhakar, dans le cadre de leur suivi permanent de la situation des Tunisiens en Ukraine.

« Mais cela reste insuffisant, devant l’éventualité qu’une guerre éclate, et ce qui en découle en termes de peur et de panique au rang des membres de la colonie, des étudiants et leurs familles ».

Les membres de la colonie tunisienne résidant en Ukraine sont estimés à plus de 1500 Tunisiens, et sont établis dans quatre régions, dont une grande proportion dans la ville côtière, Odessa qui se situe sur la mer noire.

Gnetnews