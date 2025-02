L’EspÃ©rance comptera uniquement sur les abonnÃ©s face Ã  l’ES Sahel

L’Espérance comptera uniquement sur les abonnés face à l’ES Sahel

La commission de discipline de la Fédération tunisienne de football vient de rendre son verdict suite aux débordements du match de la Supercoupe de Tunisie qui a opposé l’Espérance Sportive de Tunis au Stade Tunisien.

Le club Sang et or a écopé d’une amende de 5 milles dinars et l’interdiction de vendre des billets pour les trois prochains matchs du championnat.

L’équipe évoluera donc ce mercredi à Rades face à l’Etoile Sportive du Sahel, devant les supporters abonnés.

GnetNews