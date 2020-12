L’EspÃ©rance de Tunis perd Nassim Ben Khalifa

L’Espérance de Tunis perd Nassim Ben Khalifa

L’Espérance Sportive de Tunis a annoncé, jeudi soir, que Nassim Ben Khalifa a contracté une blessure musuclaire qui nécessite 21 jours de repos. Le nouvel attaquant « Sang et Or » ratera le choc de ce dimanche face à l’US Monastir, le match aller du deuxième tour préliminaire de la ligue des champions d’Afrique, prévu face à Al Ahly de Benghazi et très probablement la Supercoupe de Tunisie.

GnetNews