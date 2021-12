L’Espérance de Tunis prend Hani Amamou

Le désormais ex joueur du Club Sportif Sfaxien, Hani Amamou s’est engagé en faveur de l’Espérance Sportive de Tunis. Le défenseur central était depuis longtemps en rupture avec les Noirs et Blancs et avait été pisté par l’Etoile Sportive du Sahel.

Amamou a signé un contrat de deux saisons et demi en faveur de l’ES Tunis.

GnetNews