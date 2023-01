L’Espérance passe à Sousse ! Le CA enchaine, le CSS en échec

201L’Espérance Sportive de Tunis a remporté cet après midi trois points très précieux à Sousse dans le classico face à l’Etoile du Sahel. Les joueurs de Maâloul se sont imposés (1/2) grâce à Badri et le jeune Ouahabi. Ils reviennent à un seul point de leur adversaire du jour et se qualifient pour la phase des play-offs.

D’autre part, le CS Sfaxien a obtenu le point du match nul (0/0) au terme de son déplacement à Bizerte face au CAB.

Dans le groupe B, le Club Africain a enchainé en battant l’EOS Bouzid (0/3). L’USMo a obtenu la victoire contre l’AS Soliman (2/0).

Classement

Groupe A :

1- ES Sahel 25 pts

2- Espérance S. de Tunis 24 pts

3- US Tataouine 14 pts

4- Club A. Bizertin 13 pts

5- Club Sportif Sfaxien 12 pts

6- Stade Tunisien 10 pts

7- CS Chebba 10 pts

8- ES Hammam Sousse 10 pts

Groupe B :

1- US Monastir 25 pts

2- US Ben Guerdane 22 pts

3- Olympique de Béja 21 pts

4- Club Africain 17 pts

5- AS Soliman 12 pts

6- Etoile S. Métlaoui 12 pts

7- Olympique Sidi Bouzid 8 pts

8- AS Rejiche 6 pts

GnetNews