L’EspÃ©rance passe dans la souffrance

L’Espérance passe dans la souffrance

Menée au score, l’Espérance Sportive de Tunis a bien réagi face aux Sénégalais de Tongueth et sont parvenus à remporter ce premier match de la phase de groupe de la C1 (2/1).

Les Sang et Or se sont imposés grâce à un penalty transformé par Khenissi et une réalisation du géant ghanéen Abdul Basset.

L’Espérance est en tête de son groupe après le match nul (0/0) entre le Zamalek et le MC Alger.

GnetNews