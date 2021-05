L’Espérance remporte le 31ème championnat de son histoire

Grâce à une tête puissante de son défenseur central algérian, Abdelkader Badrane, l’Espérance Sportive de Tunis a dominé le Stade Tunisien au terme de la rencontre en retard de la 22ème journée du championnat.

Ce succès permet aux Sang et Or d’être mathématiquement sacrés champions de Tunisie. C’est le 31ème titre de l’histoire du club de Beb Souika et le cinquième consécutif.

GnetNews