L’EspÃ©rance s’incline Ã  Tataouine ! L’ESS et l’ASR dos Ã  dos

L’Espérance s’incline à Tataouine ! L’ESS et l’ASR dos à dos

L’Espérance Sportive de Tunis a concédé sa première défaite de la saison. Ce vendredi, les joueurs de Radhi Jaïdi se sont inclinés (2/1) sur le terrain de l’Union Sportive de Tataouine. Les deux réalisations de l’UST portent les noms de Sadok Touj et Chiheb Zoghlami. Pour les Sang et or, la réduction du score est arrivée en toute fin de match par Ghailen Chaâleli.

De son côté, l’Etoile Sportive du Sahel, désormais entrainée par Roger Lemerre a concédé le nul en recevant l’AS Rejiche.

