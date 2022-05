Ben Romdhane ratrappe le CSS, l’Etoile assure contre l’USBG

Le Club Sportif Sfaxien garde la course au titre en vie. Grâce à un coup franc magistralement transformé par Dagdoug à la demie heure de la première période, les Noirs et Blancs ont pris l’avantage face à l’Espérance, mais les joueurs Sang et or ont trouvé l’égalisation en toute fin de match par Ben Romdhane ce qui augmente à cinq points l’avantage par rapport à l’USMo.

Dans l’autre match, l’Etoile du Sahel a assuré contre l’US Ben Guerdane. en s’imposant (3/0) grâce à Msakni, Aouani et Dhaoui.

GnetNews