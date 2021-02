L’Etoile annonce les signatures de trois AlgÃ©riens

L’Etoile annonce les signatures de trois Algériens

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle, l’Etoile Sportive du Sahel a officialisé l’arrivée de trois nouveaux joueurs algériens. Il s’agit de l’ex Sang et Or, Taïeb Meziani ainsi que Zinedine Boutman et Houcine Benayada qui devaient renforcer les rangs du Club Africain.

Les trois nouveaux venus se sont engagés jusqu’au mois de juin 2023 avec l’ES Sahel.

GnetNews