L’expertise en nutrition confirme la sécurité de l’eau du robinet en Tunisie

Leila Alouane, experte en nutrition, a assuré qu’il n’y a aucun danger à consommer de l’eau du robinet en Tunisie, affirmant qu’elle est saine et potable. Dans une déclaration à l’agence TAP, elle a précisé que l’eau du robinet présente des avantages nutritionnels et est rigoureusement contrôlée par la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE).

Alouane a expliqué que le goût parfois désagréable de cette eau est dû à l’ajout de chlore, mais qu’elle reste bactériologiquement saine. Bien qu’elle puisse présenter une certaine salinité, cela n’a pas d’effet néfaste sur la santé. Pour améliorer son goût, elle recommande de la conserver au frais avec un peu de citron ou des feuilles de menthe.

En revanche, Alouane a mis en garde contre les unités anarchiques d’osmose de l’eau et la consommation d’eau filtrée de manière artisanale, soulignant que ces méthodes n’éliminent pas nécessairement les germes et que l’absence de contrôle sanitaire des points de distribution représente un risque. En comparaison, les eaux minérales en Tunisie, soumises à des contrôles presque quotidiens, sont vendues dans des emballages spécifiques et agréés. Selon l’Office national des eaux minérales, la consommation d’eau minérale en bouteille par les Tunisiens a atteint environ 247 litres par personne en 2021.

Gnetnews