Liban-IsraÃ«l : un accord de cessez-le-feu conditionnÃ© au retrait du Hezbollah

IsraÃ«l et le Liban ont annoncÃ© mercredi s’Ãªtre entendus sur la mise en Å“uvre d’un cessez-le-feu, Ã l’issue de deux jours de pourparlers Ã Washington sous mÃ©diation amÃ©ricaine. L’accord est subordonnÃ© Ã l’arrÃªt complet des tirs du Hezbollah et Ã l’Ã©vacuation de ses membres du secteur sud du Litani.

Le texte tripartite prÃ©voit Ã©galement la crÃ©ation de Â« zones pilotes Â» placÃ©es sous le contrÃ´le exclusif de l’armÃ©e libanaise, d’oÃ¹ tout acteur non Ã©tatique serait banni. Ces mesures sont prÃ©sentÃ©es comme une Ã©tape vers un accord global de paix et de sÃ©curitÃ© entre les deux pays.

Les trois parties signataires ont par ailleurs rejetÃ© toute tentative d’un Ã‰tat ou d’un groupe armÃ© de dicter l’avenir du Liban â€” une formulation perÃ§ue comme une rÃ©fÃ©rence directe Ã l’Iran, soutien historique du Hezbollah.