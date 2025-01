Liban : Joseph Aoun Ã©lu prÃ©sident de la RÃ©publique, mettant fin Ã  deux ans de vacance prÃ©sidentielle

Liban : Joseph Aoun élu président de la République, mettant fin à deux ans de vacance présidentielle

Le commandant en chef de l’armée libanaise, Joseph Aoun, a été élu président de la République ce jeudi, après avoir obtenu 99 voix sur les 128 députés du Parlement, mettant un terme à une vacance présidentielle qui durait depuis plus de deux ans.

Son élection a été rendue possible grâce à une rencontre décisive tenue au Parlement entre des représentants des blocs politiques du Hezbollah et du mouvement Amal, alliés de longue date, et Joseph Aoun lui-même. Cet accord politique lui a permis d’obtenir la majorité requise pour accéder à la magistrature suprême.

Lors d’un premier tour de scrutin tenu dans la matinée, Joseph Aoun n’avait recueilli que 71 voix, insuffisantes pour être élu. Ce n’est qu’au second tour que les tractations politiques ont permis de rassembler un consensus autour de sa candidature, marquant ainsi une étape majeure dans le déblocage institutionnel du pays.

Avec cette élection, le Liban espère tourner la page de l’impasse politique et s’atteler aux réformes nécessaires pour relever les défis économiques et sociaux pressants.

Gnetnews