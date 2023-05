LibertÃ© de la presse: La Tunisie classÃ©e 121Ã¨me mondiale selon RSF

Liberté de la presse: La Tunisie classée 121ème mondiale selon RSF

Reporters Sans Frontières (RSF) a rendu public son classement mondial de la liberté de la presse pour l’année 2023. D’après l’ONG, la Tunisie se positionne à la 121e place, sur 180 pays dans le monde. A noter qu’en 2022, elle occupait, la 94e place et la 72e place, en 2020.

Dans son rapport publié ce mercredi 3 mai qui correspond à la journée mondiale de la liberté de la presse, l’organisation pointe la détérioration continue des conditions de travail des journalistes, considérant que « le président de la République, Kaïs Saïed a porté atteinte aux acquis et aux avancées en matière de liberté et de la presse », peut-on lire dans ledit rapport.

RSF a également évoqué les poursuites judiciaires contre des journalistes en raison de leurs reportages.

L’adoption d’une nouvelle constitution en juillet 2022, donnant au président de la République de larges pouvoirs législatifs au détriment des contre-pouvoirs qui existaient, menace la séparation des pouvoirs et représente un danger pour les acquis de la révolution tunisienne en matière de liberté de la presse. L’indépendance du pouvoir judiciaire a, aussi, été affaiblie provoquant des craintes quant aux décisions que devront prononcer les tribunaux. Celles-ci se prononceront en faveur des intérêts politiques sous prétexte d’un supposé impératif de sécurité. Les tribunaux se sont déjà basés sur des lois du temps de Ben Ali au lieu de décret-lois plus récents et plus favorables à la liberté de la presse et de l’information. Après une nette régression au niveau de l’environnement politique, le décret-loi 54, promulgué en septembre 2022 pour, officiellement, lutter contre les fausses informations, a constitué une nouvelle menace majeure pour la liberté de la presse », toujours selon le même rapport.

A noter que l’Algérie, le Maroc et la Libye occupent respectivement la 136e, la 144e et la 149e place de ce classement.

