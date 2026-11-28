Ligie 1-J09 : Les rÃ©sultats des matchs de samedi
Trois rencontres comptant pour la premiÃ¨re partie de la 9Ã¨me journÃ©e de Ligue 1 ont Ã©tÃ© disputÃ©es ce samedi 28 novembre.
ES MÃ©tlaoui 0-3 US Ben Guerdane (USBG : Aziz Guerissi (CSC) 30 mn, Idris Mhirssi 36 mn, Fedi Tayachi 73 mn)
CA Bizertin 2-1 EspÃ©rance de Zarzis (Achraf Ferchichi 8 et 90+4 mn / ESZ : Hamdi Laabidi (P) 75 mn)
PS Sakiet Eddaier 0-1 Stade Tunisien (ST : Mame Thioune 90+7 mn)
ClassementÂ
1- US Ben Guerdane 20pts (9j)
2- Stade Tunisien 19pts (9j)
3- EspÃ©rance de Tunis 17pts (8j)
4- US Monastirienne 15pts (8j)
5- Club Africain 14pts (8j)
6- CA Bizertin 14pts (9j)
7- Club Sportif Sfaxien 13pts (8j)
8- PS Sakiet Eddaier 13pts (9j)
9- JS Omrane 10pts (8j)
10- EspÃ©rance de Zarzis 9pts (9j)
11- ES MÃ©tlaoui 9pts (9j)
12- Etoile du Sahel 8pts (7j)
13- AS Marsa 7pts (7j)
14- CS Hammam-Lif 5pts (8j)
15- Olympique de BÃ©ja 4pts (8j)
16- ES Hammam Sousse 2pts (8j)