Ligue des champions : l’EspÃ©rance face Ã Wiliete, avec quel onze ?

L’EspÃ©rance de Tunis entame la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF ce samedi Ã 17h, Ã RadÃ¨s, face aux Angolais de Wiliete, pour la premiÃ¨re journÃ©e du groupe A.

Selon la composition probable, Bechir Ben SaÃ¯d serait dans les buts. Devant lui, on attend Mohamed DrÃ¤ger, Hamza Jelassi, Raed Chikhaoui et Adam Alilat. Abderrahmane KonatÃ©, Castillo et Mohamed Hadj Mahmoud occuperaient l’entrejeu, et l’attaque serait confiÃ©e Ã Lucas Ribeiro, Imed Faraj et Youcef BelaÃ¯li.

Wiliete, tombeur du tenant du titre Mamelodi Sundowns, reste sur quinze matchs sans dÃ©faite. Le premier test s’annonce relevÃ©.