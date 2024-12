Ligue 1 : Grand derby Ã  RadÃ¨s, mais sans vainqueur !

Ligue 1 : Grand derby à Radès, mais sans vainqueur !

Le 141ème derby de la capitale vient de se terminer à Rades. L’Espérance Sportive de Tunis et le Club Africain se sont quittés sur le score de parité (2/2). Youssef a ouvert le score pour les Clubistes à la huitième minute. Egalisation par Yan Sasse et avant la mi-temps, Tougaï a doublé le score pour les Sang et or.

A la reprise, les joueurs de Reghecampf ont accusé le coup sur le plan physique et les Rouges et blancs ont confisqué le ballon. Au final, l’égalisation est arrivé à ving minutes de la fin. Encore une fois, la défense espérantiste est battue sur un coup de pied arrêté. Cette fois c’est Bou Anbda qui a battu un Memmiche pas vraiment exempt de tout reproche.

C’est le 51ème résultat du nul entre les deux voisins dans l’histoire du derby. Au classement, le CA est deuxième avec 25 points. L’Espérance reste quatrième avec 20 points.

GnetNews