Ligue 1 : L’USMo trÃ©buche, le Stade Tunisien en profite

Ligue 1 : L’USMo trébuche, le Stade Tunisien en profite

L’Union Sportive de Monastir n’a obtenu que le point du match nul au terme de son déplacement au sud là où elle a affronté l’ES Metlaoui. Les deux équipes se sont quittées sur le score de parité (0/0). Un résultat qui fait bien les affaires du Stade Tunisien. Les joueurs de Kanzari se sont imposés (3/1) au Bardo face à l’US Tataouine qui avait pourtant ouvert le score.

L’autre match de ce samedi s’est soldé par une victoire de l’ES Zarzis face à l’AS Soliman (1/0).

Classement

1- US Monastirienne 30pts (14j)

2- Stade Tunisien 30pts (14j)

3- Club Africain 28pts (13j)

4- Espérance de Zarzis 28pts (14j)

5- Espérance de Tunis 26pts (13j)

6- Etoile du Sahel 21pts (13j)

7- Olympique de Béja 18pts (13j)

8- ES Métlaoui 18pts (14j)

9- Club Sportif Sfaxien 17pts (13j)

10- JS Omrane 14pts (13j)

11- AS Gabés 13pts (13j)

12- US Ben Guerdane 12pts (13j)

13- AS Soliman 12pts (14j)

14- CA Bizertin 8pts (13j)

15- US Tataouine 7pts (14j)

16- EGS Gafsa 5pts (13j)

