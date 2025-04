Ligue 1 : Changement d’horaire pour le Derby

La Ligue Nationale de Football Professionnel a apporté aujourd’hui un léger changement à l’horaire du derby de la capitale qui opposera le Club Africain à l’Espérance Sportive de Tunis.

Ce match de la 27ème journée sera disputé ce dimanche au stade Hamadi Agrebi de Rades.

Le coup d’envoi du derby sera donné à 16h00 et non plus à 14h30