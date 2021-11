Ligue 1 – J07 : L’EST se reprend, l’ESS n’y arrive pas

L’Espérance Sportive de Tunis a repris la tête du Groupe A après sa victoire, cet après-midi à El Menzah, face à l’Etoile Sportive de Metlaoui 3 à 0. Moussa Konaté (11′), Fousseni Coulibaly (44′) et Farouk Mimouni (48′) ont inscrit les buts « Sang et Or ». Dans l’autre match du groupe, l’ES Hammam-Sousse a battu l’US Tataouine 3 à 0. Les visiteurs ont pris l’avantage par Rahmani à la 10ème minute de jeu mais les locaux ont renversé la vapeur après la pause grâce à Oyoubi (48′), Sassi (50′) et Khalloufi (83′).

Dans le Groupe B, l’AS Rejiche et l’AS Soliman se sont quittés sur le score de 2 à 2. Souissi sur penalty (13′) et Hadhri (70′) ont marqué les buts de l’ASR. Ceux de l’ASS ont été inscrits par Ben Hammouda sur penalty (45′) et Mabrouk (57′). Enfin, au stade Boujemâa Lekmiti, l’Olympique de Beja et l’Etoile du Sahel se sont neutralisés (0/0).

Classement :

Groupe A :

1/ Espérance de Tunis 13 points

– CS Sfaxien 13 points

3/ US Ben Guerdane 11 points

4/ CA Bizertin 10 points

– US Tataouine 10 points

6/ ES Hammam-Sousse 8 points

7/ ES Metlaoui 6 points

8/ CS Hammam-Lif

Groupe B :

1/ US Monastir 17 points

2/ Club Africain 12 points

3/ AS Rejiche 10 points

4/ CS Chebba 8 points

5/ Olympique de Beja 7 points

6/ AS Soliman 6 points

– Etoile du Sahel 6 points

8/ ES Zarzis 4 points

GnetNews