Ligue 1-J09 : Le Club Africain coule à Rades

Au terme de la neuvième journée de la Ligue 1 Professionnelle, le Club Africain pointe désormais à la cinquième place du groupe B. Ce dimanche, les Rouges et Blancs ont concédé la défaite (1/3) face à l’Union Sportive de Monastir qui creuse l’écart à la tête du groupe.

Voici les autres résultats

ES Metlaoui – US Ben Guerdane (2/1)

Olympique de Beja – AS Soliman (3/2)

AS Rejiche – EOS Bouzid (0/1)

Classement

US Monastir 19

US Ben Guerdane 18

Olympique Beja 17

AS Soliman 12

Club Africain 11

ES Metloui 9

EOS Bouzid 8

AS Rejiche 6

GnetNews