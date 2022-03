L11 – J10 : L’EST se reprend, le CA et le CSS battus

La dixième journée de la première phase de la Ligue 1 Professionnelle, a eu lieu cet après-midi. L’Espérance Sportive de Tunis a renoué avec la victoire en s’imposant 4 à 0 face au Club Athlétique Bizertin.

Tombeur du Club Sportif Sfaxien au Mhiri, l’US Ben Guerdane s’est emparée de la deuxième place du Groupe A devant son adversaire du jour et l’US Tataouine.

Dans le Groupe B, le choc entre l’Etoile Sportive du Sahel et l’US Monastir s’est soldé par un nul. Le dauphin, le Club Africain, a chuté à Soliman et l’AS Rejiche en a profité pour le rejoindre à la deuxième place.

Voici les résultats :

Groupe 1 :

ES Metlaoui – US Tataouine : 1/0

CS Sfaxien – US Ben Guerdane : 0/0

CS Hammam-Lif – ES Hammam-Sousse : 0/0

Espérance de Tunis – CA Bizertin : 4/0

Groupe 2 :

Etoile du Sahel – US Monastir : 0/0

AS Rejiche – ES Zarzis : 1/0

Olympique de Beja – CS Chebba : 0/1

AS Soliman – Club Africain : 1/0

