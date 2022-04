Ligue 1 – J12 : Programme TV & Compos probables

La douzième journée de la première phase de la Ligue 1 Professionnelle, aura lieu cet après-midi. Le choc du Groupe B, entre le Club Africain et l’Union Sportive Monastirienne, sera diffusé par Al Kass à partir de 13h30.

Voici le programme :

Groupe A :

US Ben Guerdane – US Tataouine : Amir Loucif

ES Metlaoui – CA Bizertin : Yousri Bouali

CS Hammam-Lif – Espérance de Tunis : Badis Ben Salah

CS Sfaxien – ES Hammam-Sousse : Youssef serairi

Groupe B :

AS Rejiche – Olympique de Beja : Oussama Ben Ishak

AS Soliman – ES Zarzis : Majdi Belhaj Ali

Club Africain – US Monastir : Oussama Rezg Allah

Etoile du Sahel – CS Chebba : Nidhal Letaief

Compos probables :

EST : Ben Mustapha, Machmoum, Chetti, Amamou, Badrane (Tougai), Coulibaly, Triki, Bougrine, El Houni, Eduwo, Ben Hammouda.

