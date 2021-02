Ligue 1 – J13 : Voici les compos probables

La treizième journée de la Ligue 1 Professionnelle se jouera dimanche après-midi. Le leader, l’Espérance de Tunis, et son poursuivant, l’Etoile du Sahel se déplaceront à Metlaoui et à Beja. Le CS Sfaxien accueillera l’AS Rejiche tandis que le CA Bizertin recevra l’US Ben Guerdane. Le choc du jour mettra aux prises le Club Africain et le Stade Tunisien.

Compos probables:

EST : Ben Mustapha, Fedaâ, Ben Hamida, Yaâkoubi (Tougai), Badrane, Coulibaly, Ben Romdhane, Benguit, Badri,Ben Choug, Ben Khalifa.

ESM : Braiek, Souti, Bouslimi, Khelij, Salem, Said, Baccouche, Mouchili, Frioui, Lete, Gmach.

OB : Hammami, Ogboré, Traoré, Fredj, Mhadhebi, Mhamedi, Hedhli, Jebali, Rahmani, Bessan, Hanchi.

ESS : Mathlouthi, Kechrida, Harrabi, Naouali, Sallami, Ben Amor, Dagou, Ayed, Karmani, Coulibaly, Sfaxi.

CSS : Gaâloul, Ben Ali, Jouini, Zammouri, Ammar, Trabelsi, Karoui, Mansouri, Harzi, Soulah, Eduwo.

ASR : Griî, Griî, Saidi, Ben Othman, Lamti, Souissi, Khedher, Sioud, Boulâabi, Ben Salem, Diarra.

CAB : Mathlouthi, Ben Fredj, Boudrama, Kchok, Sassi, Sabou, Trabelsi, Dridi, Bangoura, Jerbi, Santos.

USBG : Ayari, Jerbi, Tlili, Ben Khdher, Mhamedi, Mhadhebi, Lua Lua, Hamrouni, Gharselloui, Ben Hassine, Zekri.

ASS : Abdelafou, Ltifi, Mahmoud, Louil, Triki, Ben Ayed, Brini, Marc, Chetioui, Baffour, Ben Hammouda.

USMO : Ben Said, Machmoum, Arfaoui, Omrani, Sabbou, Ben Romdhane, Tka, Jelassi, Mhirsi, Mbélé, Tshibamba.

UST : Mahouachi, Salhi, Belakhal, Soltani, Khalfa, Bouabid, Mesasaî, Hammami, Journi, Zaghdoud, Sylla.

JSK : Hazgui, Dhouibi, Hello, Chortani, Naffati, Mtiri, Jammali, Amri, Khraifi, Bouraoui, Bouguerra.

CA : Dkhili, Guesmi, Kossi, Hammami, Abderrazzek, Khalil, Yahia, Kassab, Laâbidi, Laâbidi, Chamakhi.

ST : Jemal, Maksi, Mednini, Khemis, Laâyouni, Hadda, Ben Khemis, Messaâdi, Habbassi, Ait Malek, Abata.

