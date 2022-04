Ligue 1 – J14 – Gr B : Compos probables & Programme TV

La 14ème et dernière journée de la première phase débute aujourd’hui avec les matchs du Groupe B. La rencontre opposant le Club Africain au Croissant Sportif de la Chebba sera diffusée par Al Kass à partir de 13h30.

Voici le programme :

13h30 : Club Africain – CS Chebba

13h30 : Etoile du Sahel – Olympique de Beja

13h30 : AS Soliman – AS Rejiche

13h30 : US Monastir – ES Zarzis

Classement :

1/ US Monastir 23 points

2/ Club Africain 22 points

3/ Etoile du Sahel 21 points

4/ AS Rejiche 20 points

5/ Olympique de Beja 15 points

6/ AS Soliman 14 points

7/ CS Chebba 13 points

8/ ES Zarzis 10 points

Compos probables :

ESS : Jemal, Benayada, Laouafi, Boughattas, Ben Aziza, Naouali, Mbé, Zaddem, Msakni, Amri, Bongonga.

