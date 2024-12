Ligue 1-J10 : L’EspÃ©rance domine la JS Omrane ! Voici le classement

Ligue 1-J10 : L’Espérance domine la JS Omrane ! Voici le classement

Le dernier match comptant pour la dixième journée de la Ligue 1 Professionnelle vient de se terminer à Rades. L’Espérance Sportive de Tunis s’est imposée face à la JS Omrane. Les deux buts du match ont été inscrits par le revenant Rodriguez (30′ et 55′).

Ce succès permet aux Sang et or de remonter à la cinquième place du classement général avec 19 points au compteur. Voici le classement après la dixième journée.

1- Club Africain 21 pts (10j)

2- Stade Tunisien 21 pts (10j)

3- US Monastirienne 20 pts (10j)

4- Espérance de Zarzis 20 pts (10j)

5- Espérance de Tunis 19 pts (9j)

6- Club Sportif Sfaxien 17pts (10j)

7- Olympique de Béja 17 pts (10j)

8- Etoile du Sahel 14 pts (10j)

9- JS Omrane 12 pts (9j)

10- ES Métlaoui 11 pts (10j)

11- AS Gabés 11 pts (10j)

12- US Ben Guerdane 10 pts (10j)

13- AS Soliman 8 pts (10j)

14- US Tataouine 6 pts (10j)

15- CA Bizertin 4 pts (10j)

16- EGS Gafsa 4 pts (10j)