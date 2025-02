Ligue 1-J17 : L’EspÃ©rance prend la tÃªte ! L’Etoile repasse quatriÃ¨me

Ligue 1-J17 : L’Espérance prend la tête ! L’Etoile repasse quatrième

L’Espérance Sportive de Tunis est revenu en tête du classement de la Ligue 1 Professionnelle au terme de la 17ème journée. Ce dimanche, les Sang et or ont dominé l’AS Solimane (4/2) à Rades grâce à Tka, Belaïli, Ben Hamida et Sasse. Avec 36 points au compteur, l’équipe de Reghacampf compte une longueur d’avance sur le Stade Tunisien et l’ES Zarzis.

A Sousse, l’ES Sahel a battu l’US Monastir (1/0) grâce à un pénalty transformé par Chaouat. Un succès qui propulse l’ESS à la quatrième place du classement à égalité de points avec les Usémistes (33).

Le CA Bizertin a retrouvé la victoire face à l’US Tataouine (3/1). L’Olympique de Béja est allé s’imposer (0/1) chez l’AS Gabes et le CS Sfaxien a gagné chz l’US Ben Guerdane (0/2).

GnetNews