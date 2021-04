Ligue 1 – J21 : L’EST et le CSS dos à dos ! Déclarations

L’Espérance Sportive de Tunis et le Club Sportif Sfaxien se sont quittés sur le score de 0 à 0, dimanche après-midi à Rades, dans le cadre du match en retard de la 21ème journée de la Ligue 1 Professionnelle. Les « Sang et Or », qui avaient besoin d’une victoire pour décrocher leur 31ème championnat, comptent dix points d’avance sur l’Etoile du Sahel tandis que les Cssistes sont quatrièmes à deux points de l’US Ben Guerdane.

Hamdi Nagguez (EST) : « Nous nous sommes procurés plusieurs occasions mais la réussite n’était pas au rendez-vous. Je pense que l’horaire de la rencontre et le jeûne ont fait que les joueurs ne soient pas au top. J’espère que n’allons en finir avec le championnat lors du prochain match, prévu face au Stade Tunisien ».

Hedi Gaâloul (CSS) : « Nous étions très solides défensivement et notre prestation était bonne malgré la fatigue. Notre calendrier est trop chargé et nous faisons de notre mieux pour le gérer ».

GnetNews