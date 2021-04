Ligue 1 – J23 : Voici les arbitres et le programme TV

Voici les arbitres et le programme TV de la 23ème journée de la Ligue 1 Professionnelle prévue le mercredi 7 avril :

13h00 : US Ben Guerdane – Stade Tunisien : Heithem Kossaî (Wataneya 2)

14h00 : ES Metlaoui – CS Sfaxien : Heithem Guirat

14h00 : US Monastir – Club Africain : Oussama Rezg Allah (Wataneya 1)

14h00 : Etoile du Sahel – JS Kairouan : Aymen Nasri

14h00 : CA Bizertin – AS Rejiche : Sadok Selmi

14h00 : AS Soliman – US Tataouine : Ameur Chouchane

16h15 : Espérance de Tunis – Olympique de Béja : Walid Jeridi (Wataneya 1)

