Ligue 1 : Le CA émet une réserve technique

À l’issue de sa défaite face au Stade Tunisien (2-1) ce mardi en match en retard de la 3e journée de Ligue 1, le Club Africain a émis une réserve technique. Cette démarche fait suite au coup franc concédé à la 93e minute, qui a précédé le but décisif des Bardolais.

La direction du club de Bab Jedid analyse actuellement les images de cette action litigieuse pour décider si elle transformera ou non cette réclamation en recours officiel.