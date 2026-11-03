Ligue 1 : Le CA émet une réserve technique

03-11-2026

À l’issue de sa défaite face au Stade Tunisien (2-1) ce mardi en match en retard de la 3e journée de Ligue 1, le Club Africain a émis une réserve technique. Cette démarche fait suite au coup franc concédé à la 93e minute, qui a précédé le but décisif des Bardolais.

La direction du club de Bab Jedid analyse actuellement les images de cette action litigieuse pour décider si elle transformera ou non cette réclamation en recours officiel.

Fil d'actualités

Ligue 1 : Le CA émet une réserve technique

03-11-2026

Ligue1-MAJ-J03 : Le Stade Tunisien renverse le Club Africain

03-11-2026

Ligue 1 : Formation rentrante du Club Africain face au Stade Tunisie

03-11-2026

Ligue 1 : Formation rentrante du Stade Tunisien face au Club Africai

03-11-2026

Temps forts

Reportage – La canicule : Stades vides, aberration sanitaire e

23-08-2026

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Lire aussi

Foot Tunisie Reportage – La canicule : Stades vides, aber
Économie Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le r
High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti

Fil d'actualités

Ligue 1 : Le CA émet une réserve technique

03-11-2026

Ligue1-MAJ-J03 : Le Stade Tunisien renverse le Club Africain

03-11-2026

Ligue 1 : Formation rentrante du Club Africain face au Stade Tunisien

03-11-2026

Ligue 1 : Formation rentrante du Stade Tunisien face au Club Africain

03-11-2026

Temps forts

Reportage – La canicule : Stades vides, aberration sanitaire et caisses as

23-08-2026

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025