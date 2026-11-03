Ligue1-MAJ-J03 : Le Stade Tunisien renverse le Club Africain

03-11-2026

Le Stade Tunisien s’est imposé face au Club Africain (2-1) ce mardi 3 novembre au stade Hedi Naifer, lors d’un match en retard de la 3e journée de Ligue 1.

Menés rapidement après l’ouverture du score de Sadok Kadida (11e), les Stadistes ont égalisé juste avant la pause grâce à Skander Seghaier (45+3e). Alors que le match s’orientait vers un nul, Fakhreddine Ben Youssef a inscrit le but de la victoire dans les arrêts de jeu (90+3e).

Grâce à ce précieux succès, le Stade Tunisien totalise 13 points et s’empare de la deuxième place du classement à égalité avec l’Espérance de Tunis, derrière l’US Ben Guerdane (17 points). De son côté, le Club Africain (12 points) recule au cinquième rang.

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