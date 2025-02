Ligue 1 : Le CA passe Ã  Sfax ! L’USMo piÃ©tine la JSO

Ligue 1 : Le CA passe à Sfax ! L’USMo piétine la JSO

Condamné à gagner pour rester au contact du haut du classement, le Club Africain a assuré l’essentiel en allant s’imposer au Mhiri face au CS Sfaxien. Les joueurs de Bettoni l’ont emporté (0/1) grâce à Khadhraoui à la 27eme minute.

En toute fin de match, les Noirs et blancs se sont vus refuser le but de l’égalisation suite à un hors jeu, ce qui a déclenché la fureur des supporters. La match a été interrompu et l’arbitre Bin Ishak a finalement sifflé la fin.

C’est la première victoire du Club Africain à Sfax depuis 2010.

Dans l’autre match, l’US Monastir a réalisé un véritable festival offensif face à la JS Omrane. Les joueurs de Benzarti se sont imposés (7/0).

