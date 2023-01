Ligue 1 : Le CA se reprend ! L’OB surprend l’USMo

Quatre matchs comptant pour la huitième journée de la Ligue 1 Professionnelle ont été disputés ce mercredi. Le Club Africain a retrouvé le chemin de la victoire en allant s’imposer sur le terrain de l’ES Metlaoui. Au stade Ben Jannet, l’Olympique de Beja a surpris l’Union Sportive de Monastir (0/2). Voici les résultats.

Ligue 1-Gr B : 8ème journée

Union Sportive Monastirienne 0-1 Olympique de Béja

Olympique Sidi Bouzid 0-1 US Ben Guerdane

Club Africain 2-0 ES Metlaoui

AS Soliman 1-0 AS Rejiche

Classement

1- US Ben Guerdane 18

2- Union S. Monastirienne 16

3- Olympique de Béja 14

4- AS Soliman 12

5- Club Africain 11

6- AS Rejiche 6

7- Etoile S. Metlaoui 6

8- Olympique Sidi Bouzid 5

