Ligue 1 : Le Club Africain domine le CA Bizertin et passe premier

Le Club Africain a pris les commandes de la Ligue 1 Professionnelle ce samedi soir. Les Rouges et blancs ont assuré l’essentiel face au Club Athlétique Bizertin en s’imposant (1/0) grâce à un pénalty transformé par Zemzemi en deuxième période. Les joueurs de Bettoni sont premiers avec 25 points en attendant la réponse du Stade Tunisien ce dimanche.



Classement :

1- Club Africain 25pts (13j)

2- Stade Tunisien 27pts (12j)

3- US Monastirienne 26pts (12j)

4- Espérance de Zarzis 25pts (13j)

5- Espérance de Tunis 23pts (12j)

6- Etoile du Sahel 20pts (12j)

7- Olympique de Béja 18pts (12j)

8- Club Sportif Sfaxien 17pts (12j)

9- ES Métlaoui 14pts (12j)

10- JS Omrane 14pts (13j)

11- AS Gabés 13pts (13j)

12- US Ben Guerdane 12pts (13j)

13- AS Soliman 12pts (13j)

14- CA Bizertin 8pts (13j)

15- US Tataouine 7pts (13j)

16- EGS Gafsa 4pts (12j)